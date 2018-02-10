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الأمن الدولي يدرس وقف إطلاق النار لمدة شهر في سورية

تاريخ النشر: 10/02/2018 - 08:02

الأمن الدولي يدرس وقف إطلاق النار لمدة شهر في سورية
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سورية للسماح بتسليم مساعدات إنسانية، بحسب ما جاء في نص المشروع، الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" يوم أمس الجمعة.

وكانت قد قدمت السويد مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضا الإنهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية حيث أدت حملة قصف تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.

وكان مسؤولو الإغاثة الأمميون قد دعوا إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.

لكن مجلس الأمن الدولي فشل، الخميس، في دعم اقتراح مسؤولي الإغاثة الذي اعتبرته موسكو حليفة النظام السوري بأنه "غير واقعي". وخرج عدد من سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس من الاجتماع المغلق بوجوه متجهمة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سورية
#مجلس الأمن الدولي

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