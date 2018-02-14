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وصول أول قافلة مساعدات للغوطة الشرقية بعد التصعيد الأخير

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 16:26

وصول أول قافلة مساعدات للغوطة الشرقية بعد التصعيد الأخير
توضيحية (أ. ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : باسل مغربي

وصلت قافلة للمساعدات الإنسانية الى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، اليوم الأربعاء، هي الأولى منذ أشهر وتأتي بعد الغارات الدموية التي استهدفت المنطقة الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بسورية، في تغريدة على موقع تويتر "عبرت أول قافلة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري لهذا العام خطوط النزاع باتجاه النشابية في الغوطة الشرقية".

وأشارت المصادر إلى أن القافلة حوَت "مواد غذائية ومستلزمات صحية لـ7200 شخص" محاصرين.

وتعرضت الغوطة الشرقية منذ مطلع الأسبوع الماضي، وعلى مدة خمسة أيام متواصلة لتصعيد في الغارات التي شنتها قوات النظام، ما تسبب بمقتل 250 مدنيا وإصابة أكثر من 775 آخرين بجروح.

ووفقا للأمم المتحدة، يتواجد في سورية أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، ويعيش نحو 69 في المئة من السكان في فقر مدقع، ويحتاج الملايين إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى وغيرها من الخدمات.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الغوطة الشرقية
#سورية
#الولايات المتحدة
#الهلال الأحمر
#مساعدات إنسانية

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