مكماستر: روايات الناس توضح استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، إتش آر مكماستر، اليوم السبت، إن روايات الناس تشير إلى أن النظام السوري، ما زال يستخدم الأسلحة الكيماوية، مضيفا: "حان الوقت كي تُحمّل جميع الدول، النظام السوري والجهات الراعية له مسؤولية تصرفاتهم، وتدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وتابع مكماستر أثناء حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، قائلا إن "روايات الناس والصور توضح أن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية ما زال مستمرا".

في السياق، قالت وسائل إعلام كردية سورية، اليوم السبت، إن 6 مدنيين عانوا من صعوبات في التنفس عقب ما قالوا إنه هجوم بغاز سام شنته تركيا على بلدة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد، الأمر الذي اعتبره البعض دليلا على أن الهجوم الذي نفّذته القوات التركية، عبارة عن هجوم كيميائي.

من جانبه، رد مصدر دبلوماسي تركي، قائلا إن بلاده لم تستخدم أسلحة كيماوية قط في عملياتها بسورية وتراعي المدنيين تماما، مضيفا: "هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة. تركيا لم تستخدم قط أسلحة كيماوية(...)هذه دعاية سوداء".