فتح تحقيق دولي في حصار الغوطة الشرقية في سورية

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

أمر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق عاجل في الاوضاع في الغوطة الشرقية المحاصرة في سورية، مطالبا بالسماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية إليها.

وصوت المجلس على قرار يدعو محققي حقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق شامل ومستقل في الاحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية".

وصوت 29 عضوا لصالح القرار وامتنع 14 آخرون عن التصويت، فيما صوت ضده أربعة أعضاء. وطالب المجلس بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، حيث يرزح نحو 400 ألف شخص تحت حصار يفرضه النظام منذ 2013 ويواجهون نقصا حادا في المواد الغذائية والأدوية.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، دخول قافلة أولى من المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية التي تتعرض منذ أسبوعين لحملة عسكرية من قبل قوات النظام.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أفاد في بيان الأحد أن القافلة تتألف من "46 شاحنة تقل حاجات طبية وغذائية، فضلاً عن طعام لـ27500 شخص ممن هم بحاجة إليه".

في هذه الأثناء تجددت الغارات على الغوطة الشرقية، حيث أوقعت ليل الأحد وباكرا صباح الإثنين، 34 قتيلا مدنيا على الأقل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم استخدام البراميل المتفجرة لا سيما في حمورية حيث قتل 10 اشخاص.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى المدنيين إلى 709 أشخاص منذ صعّد النظام السوري والقوات الروسية حملتهما على الغوطة الشرقية في شباط/فبراير.

وحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن، فإن 166 طفلا على الأقل قتلوا في الحملة العسكرية.