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سورية: تحطم طائرة روسية ومصرع ركابها الـ32

تاريخ النشر: 06/03/2018 - 15:46

سورية: تحطم طائرة روسية ومصرع ركابها الـ32
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تحطم طائرة نقل روسية من طراز "آن-26" أثناء هبوطها في مطار حميميم، ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وقالت الوزارة في بيان: "يوم 6 آذار/ مارس في الساعة 3 من بعد الظهر بتوقيت موسكو تحطمت طائرة نقل روسية من طراز "آن-26" أثناء هبوطها في مطار حميميم. ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم".

وأشارت إلى أن الطائرة اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ500 مترا.

وأوضحت الوزارة الروسية أن سبب تحطم الطائرة في حميميم، وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطلا فنيا.

وبحسب الوزارة الروسية، فإنه "وفقا للتقرير القادم من الموقع، لم يكن هناك تأثير بإطلاق ناري على الطائرة"، وأن "لجنة وزارة الدفاع الروسية ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث".

وكانت طائرة تقلُّ فرقة موسيقية عسكرية روسية قد سقطت في البحر الأسود أثناء توجهها إلى سوريا في كانون الأول عام 2016 مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 92 شخصا.

وسقط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية في سورية، ففي حادث وقع في شباط من العام الجاري أسقط مقاتلو المعارضة السورية طائرة حربية روسية وقتلوا قائدها على الأرض بعد قفزه من الطائرة.

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة ذكرت أن نحو 300 رجل يعملون لحساب شركة عسكرية روسية خاصة مرتبطة بالكرملين قُتلوا أو أُصيبوا في سورية الشهر الماضي عندما هاجمت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة موكب سياراتهم.

وقال مسؤولون روس إن عددا من المواطنين الروس ربما قُتلوا في هذا الحادث، لكنهم شددوا على أنهم ليسوا من أفراد القوات المسلحة الروسية.

 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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