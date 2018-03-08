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قصف النظام يمنع تسليم المساعدات الإنسانية للغوطة

تاريخ النشر: 08/03/2018 - 10:31

قصف النظام يمنع تسليم المساعدات الإنسانية للغوطة
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير : محمود مجادلة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "إرجاء" قافلة المساعدات الإنسانية، التي كان من المفترض أن تدخل، اليوم الخميس، إلى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، نظرا لتعرضها لقصف عنيف من قبل النظام السوري.

وصرحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنجي صدقي، أن "قافلة اليوم أرجئت"، مضيفة أن "تطور الوضع على الأرض... لا يتيح لنا القيام بالعملية كما يجب"، علما بأن الصليب الأحمر تشارك الأمم المتحدة في إرسال المساعدات.

وتمكنت قوات النظام السوري بعد ساعات من استقدامها تعزيزات عسكرية، أمس الأربعاء، من السيطرة على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية المحاصرة، في وقت تسببت فيه غارات شنتها دمشق مع حليفتها موسكو بمقتل أكثر من 62 مدنيًا في هذه المنطقة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشن قوات النظام منذ 18 شباط/ فبراير، حملة عنيفة على مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، يتخللها قصف جوي وصاروخي ومدفعي كثيف، مما تسبب بمقتل أكثر من 860 مدنيًا بينهم أكثر من 180 طفلاً، وفق آخر حصيلة أوردها المرصد.

وكانت قافلة أولى من المساعدات بلغت وجهتها الإثنين الماضي، وسلمت 247 طنا من المساعدات الطبية والغذائية إلى دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية. إلا أنها اضطرت إلى الرحيل قبيل المساء دون أن تفرغ كامل حمولتها التي سلمتها "تحت القصف"، بحسب الأمم المتحدة.

ومن المفترض أن تتيح المساعدات الغذائية والطبية تلبية حاجات ما مجمله 70 ألف شخص، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الصليب الأحمر
#المساعدات الإنسانية
#الغوطة الشرقية

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