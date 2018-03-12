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أميركا تهدد: سنتحرك بسورية حال تقاعس مجلس الأمن

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 19:10

أميركا تهدد: سنتحرك بسورية حال تقاعس مجلس الأمن
نيكي هايلي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أوضحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، اليوم الإثنين، أنه إذا تقاعس مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية عن اتخاذ إجراء بشأن سورية فإن واشنطن "ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك"، مثلما فعلت العام الماضي عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية للحكومة السورية بسبب هجوم بالأسلحة الكيماوية أسفر عن سقوط قتلى.

وقالت أمام مجلس الأمن إن "هذا ليس المسار الذي نفضله، لكنه مسار أوضحنا أننا سنمضي فيه، ونحن مستعدون للمضي فيه مرة أخرى".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نيكي هايلي
#الأمم المتحدة
#الولايات المتحدة

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