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حال ثبت استخدامُ أسلحة كيميائية: فرنسا ستتدخل عسكريا بسورية

تاريخ النشر: 16/03/2018 - 22:18

حال ثبت استخدامُ أسلحة كيميائية: فرنسا ستتدخل عسكريا بسورية
توضيحية من الأرشيف (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أكّد رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر، اليوم الجمعة، أن فرنسا ستكون قادرة على أن تضرب، و"بشكل منفرد" في سورية، إذا تم تجاوز "الخط الأحمر" الذي حدده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أي الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيميائية.

وأضاف لوكوانتر لإذاعة أوروبا 1 "يمكنكم أن تتخيلوا أن الرئيس ماكرون ما كان ليحدد خطا أحمر وما كان ليدلي بهذا النوع من التصريحات لو لم يكن يعرف أن لدينا الوسائل للتنفيذ".

وفي أيار/ مايو 2017، أعلن ماكرون أن "أي استخدام لأسلحة كيميائية" في سورية، من شأنه أن يحمل فرنسا على "رد فوري".

وأوضح لوكوانتر أنه إذا اضطرت باريس إلى اتخاذ قرار بتوجيه ضربة إلى سورية، "ف‘ن ذلك سيحصل بالتنسيق مع الأميركيين، بلا شك، وفي أي حال، تتوافر لفرنسا إمكانية القيام بذلك بشكل منفرد".

وفي إشارة إلى واشنطن، خلص الجنرال إلى القول: "ثمة علامة تضامن حقيقي مع حليف استراتيجي ضروري لفرنسا، ونحن نملك الرؤية نفسها في النظر إلى الأمور فيما يتعلق بالوضع في سورية".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فرنسا
#ماكرون
#سورية
#أسلحة كيميائية

من عرب 48

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