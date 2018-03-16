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مقتل 15 في غارة تركية على مستشفى بعفرين

تاريخ النشر: 16/03/2018 - 22:49

مقتل 15 في غارة تركية على مستشفى بعفرين
(أ.ب.)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير : محمد وتد

أعلنت وكالة "هاوار" الكردية السورية ارتفاع عدد ضحايا قصف، قالت إن مقاتلات تركية شنته على مستشفى عفرين الرئيسي، إلى 15 قتيلا.

وقالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارة جوية تركية أصابت المستشفى الرئيسي في مدينة عفرين مساء يوم الجمعة وقتلت تسعة أشخاص.

وينفي الجيش التركي استهداف المدنيين في العملية العسكرية التي ينفذها في منطقة عفرين والتي بدأت في يناير كانون الثاني.

وقال روجهات روج وهو مسؤول إعلامي في وحدات حماية الشعب في عفرين ”صار غارة جوية على مشفى عفرين.. مشفى عامة. المشفى الوحيد الكبير“ مضيفا أن الضربات الجوية والبرية مستمرة على المدينة.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل 18 مدنيا، بينهم خمسة أطفال في قصف مدفعي للقوات التركية على مدينة عفرين، في شمال غرب سورية، وفقَ ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأشار المرصد إلى أن "معارك تدور على حدود المدينة الشمالية" في وقت تشنّ تركيا عملية منذ 20 كانون الثاني/ يناير، بدعم من فصائل سورية، تهدف الى طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" من منطقة عفرين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عفرين
#قصف
#تركيا
#ضحايا

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