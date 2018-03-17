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أكثر من 7000 غادروا الغوطة الشرقية صباح اليوم السبت

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 09:33

أكثر من 7000 غادروا الغوطة الشرقية صباح اليوم السبت
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

غادرَ أكثر من سبعة آلاف شخص منطقة الغوطة الشرقية السورية، صباح اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة تاس للأنباء عن مركز المصالحة في سورية، والذي تديره وزارة الدفاع الروسية.

وواصل آلاف المدنيين الفرار من مناطق محاصرة في سوريا، أمس الجمعة، مع دخول معركتين كبيرتين في الحرب المتعددة الأطراف مراحل حاسمة ووجود مئات الآلاف محصورين في طريق الهجومين.

ودخلت الحرب السورية عامها الثامن هذا الأسبوع وأزهقت حتى الآن أرواح نصف مليون شخص وأدت لنزوح أكثر من 11 مليونا عن منازلهم، بينهم ستة ملايين تقريبا فروا إلى خارج البلاد في واحدة من أسوأ أزمات اللجوء في العصر الحديث.

وبدأت قوات النظام السوري هجومها على الغوطة الشرقية قبل نحو شهر، وبدأت تركيا حملتها عبر الحدود في عفرين في كانون الثاني/ يناير. وهناك مئات الآلاف من المدنيين محاصرين بسبب الهجومين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سورية
#اللغوطة الشرقية
#دمشق/ نزوح مدنيين
#النظام السوري
#روسيا

من عرب 48

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