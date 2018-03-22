غوتيريش يدعو الأمن الدولي للتحرك ردا على هجمات كيميائية بسورية

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أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قلقه يوم أمس الأربعاء، بشأن ادعاءات بحصول هجمات كيميائية في سورية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك ردا على "جرائم خطيرة كهذه".

وجاءت دعوة غوتيريش إثر لقائه، الثلاثاء، رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي حققت في أكثر من 70 حالة تتعلق بهجمات بغازات سامة في سورية منذ العام 2014.

وأفاد بيان للأمم المتحدة أن "الأمين العام يشعر بقلق إزاء مزاعم مستمرة باستخدام أسلحة كيمائية في سورية".

وأضاف أن استخدام أسلحة كيمائية "غير مبرر ويثير الاشمئزاز"، معتبرا أن من "غير المبرر" أيضا ألا يكون هناك "ردّ" على هذا الاستخدام.

وشدد البيان على أنه "لا يمكن أن يسود الإفلات من العقاب في ما يتعلق بهذه الجرائم الخطيرة".

وجدد غوتيريش دعوته مجلس الأمن الدولي إلى "إظهار الوحدة والعزم في هذا الشأن".

وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو، من جهته، إنه كانت هناك في الآونة الاخيرة مزاعم "عدة" حول استخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، حيث تسعى الحكومة السورية إلى السيطرة على هذا الجيب القريب من دمشق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد سابقا بأن الكلور استُخدم كسلاح سام في عدد من القرى خلال هجوم النظام السوري في الغوطة الشرقية.

وأشار أوزومجو إلى أن الخبراء يبحثون في مزاعم تتعلق باستخدام الكلور، منسوبة إلى الجيش السوري وفصائل معارضة.

يشار إلى أنه منذ بدء الهجوم على الغوطة الشرقية، قتل أكثر من 1530 مدنيا بينهم 300 طفل على الأقل، استنادا إلى المرصد.