إدلب: قتلى مدنيّون بانفجار سيارة مفخخة

قُتل وُجرح عدد من المدنيّين، اليوم السبت، جرّاء انفجار سيارة مُفخخة في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" شمال غرب سورية، وسط تضارب في الأنباء حول الحصيلة.

وقال الناشط، جابر أبو محمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ سيارة مفخخة انفجرت أمام مبنى مستشفى المحافظة في مدينة إدلب؛ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين، مشيرا إلى أن الحصيلة الأولية هي ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى كلهم مدنيون.

ومع تضارب الأنباء حول الحصيلة، قالت مصادر أخرى إن الحصيلة بلغت خمسة عشر قتيلا، فضلا عن وجود ثلاثين مصابا على الأقل جراء التفجير، مشيرة إلى أن قوة الانفجار توحي بأن السيارة كانت مفخخة بكمية كبيرة من المواد المتفجرة.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار أحدث حفرة كبيرة في الطريق، وأضرارا مادية جسيمة في محيط المكان، مضيفة أن السيارة التي انفجرت هي من نوع "هوندا بورتار".

وتعرضت مدينة إدلب إلى العديد من عمليات التفجير سابقا من قبل مجهولين خلّفت عشرات الضحايا من المدنيين.

إلى ذلك، قُتل مدني جراء استهداف قرية قسطون في سهل الغاب بقذائف المدفعية من قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين شمال حماة، بحسب ما أفاد به مركز إدلب الإعلامي.