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سورية: مقتل 18 مدنيا في قصف جوي

تاريخ النشر: 08/06/2018 - 05:53

سورية: مقتل 18 مدنيا في قصف جوي
صورة توضيحية (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 18 مدنيا، بينهم طفلان، قتلوا في شمال غربي سورية، يوم أمس الخميس، في غارات يعتقد أنها من تنفيذ سلاح الجو الروسي.

وقال المرصد إن الغارات التي استهدفت حيا سكنيا في بلدة زردنا بريف محافظة إدلب أسفرت عن إصابة 50 شخصا آخرين بجروح.

ويقول المرصد إن معلوماته تستند إلى مصادر داخل سورية، وإنه يحدد الطرف المنفذ للغارات الجوية بحسب أنماط الطيران، وأنواع الطائرات والذخيرة المستخدمة.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بالنظر إلى وجود جرحى بحالات حرجة، ووجود مفقودين تحت الأنقاض.

يشار إلى أنه تسيطر على بلدة زردنا تنظيمات إسلامية، مع تواجد صغير لتحالف هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا).


#سورية
#المرصد السوري لحقوق الإنسان
#محافظة إدلب

من عرب 48

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