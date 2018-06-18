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النظام السوري يتهم واشنطن بقصف أحد مواقعه العسكرية

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 05:12

النظام السوري يتهم واشنطن بقصف أحد مواقعه العسكرية
البوكمال (أ ف ب)
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير: أحمد دراوشة

نقلت وكالة "سانا" الرّسمية للأنباء عن مصدر عسكري قوله، فجر الإثنين، إن طائرات تتبع التحالف بقيادة الولايات المتحدة قصفت "أحد مواقعنا العسكرية" شرقيّ سورية، ما أدى لسقوط قتلى ومصابين، لكن الجيش الأميركيّ نفى تنفيذ ضربات في المنطقة.

ونسبت سانا إلى المتحدث قوله إن الضربات وقعت في بلدة الهرى جنوب شرقي البوكمال. ولم ترد بعد تفاصيل عن الخسائر.

وقال قيادي في التحالف العسكري الذي يدعم رئيس النظام السّوري، بشّار الأسد، لـ"رويترز" إنّ "طائرات مسيّرة مجهولة يرجح أنها أميركيّة قصفت نقاط للفصائل العراقية" بين البوكمال والتنف بالإضافة لمواقع عسكرية سورية.

وأبلغ الميجر جوش جاك، وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأميركيّة "رويترز" أنّه "لم ينفذ أي فرد في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات قرب البوكمال".

وللقوات الأميركيّة وجود في التنف جنوب غربي البوكمال في الصحراء السورية قرب الحدود مع العراق والأردن.

وفي الأسبوع الماضي قال الأسد إنه يعتبر الولايات المتحدة قوة محتلة في سورية وإن موقف الدولة "يتمثل بدعم أي عمل مقاوم سواء ضد الإرهابيين أو ضد القوى المحتلة بغض النظر عن جنسيتها".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#البوكمال
#سورية
#التنف

من عرب 48

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