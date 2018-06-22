سورية: مروحيات النظام تلقي براميل متفجرة شمال شرقي درعا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن طائرات هليكوبتر تابعة لجيش النظام السوري، أسقطت براميل متفجرة على مناطق تسيطر عليها المعارضة في جنوب غرب البلاد، في أول استخدام لهذا النوع من الذخيرة منذ عام.

ويمثل ذلك تصعيدا لهجوم بدأه النظام في المنطقة وشمل حتى الآن قصفا مدفعيا واستخداما محدودا للقوة الجوية.

وأكد المرصد، ومقره بريطانيا، إن طائرات الهليكوبتر أسقطت أكثر من 12 برميلا متفجرا على أراض خاضعة لسيطرة المعارضة شمال شرقي درعا، مما تسبب في أضرار مادية دون خسائر بشرية.

وكان رئيس النظام السوري، قد أعلن عن نيته استعادة المنطقة الواقعة على الحدود مع الأردن وهضبة الجولان المحتلة، وشرعت قوات النظام في تصعيد هجومها هناك، هذا الأسبوع.

ويركز الهجوم على مدينة الحراك وبلدة بصر الحرير وسيؤدي لشطر منطقة خاضعة للمعارضة تمتد شمالا إلى داخل أراض تسطير عليها حكومة النظام السوري.

ويهدد شن هجوم كبير بتصعيد أوسع نطاقا، مع تحذير الولايات المتحدة دمشق من أنها سترد على انتهاكات اتفاق منطقة "خفض التصعيد"، الذي أبرمته واشنطن مع روسيا حليفة الأسد العام الماضي لاحتواء الحرب في الجنوب الغربي. لما تمثله المنطقة من مصدر قلق إستراتيجي لحليفة واشنطن، إسرائيل، التي وجهت ضربات لمقاتلين موالين للنظام السوري ومدعومين من إيران، في أكثر من هجوم عدواني على مناطق في سورية.

ويلعب هؤلاء المقاتلون، ومن بينهم مقاتلو جماعة حزب الله اللبنانية، دورا مهما في الحرب التي يخوضها نظام الأسد منذ أكثر من سبع سنوات مع مسلحي المعارضة، حتى بعد تدخل روسيا في الصراع في 2015.