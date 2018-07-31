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نزوح أكثر من 1.2 مليون شخصٍ داخل سورية

تاريخ النشر: 31/07/2018 - 23:58

نزوح أكثر من 1.2 مليون شخصٍ داخل سورية
أرشيفية
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: باسل مغربي

نزح أكثر من 1.2 مليون شخص، داخل سورية، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي، عقدته نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إيري كانيكو، بمقر المنظمة الأممية في نيويورك، يوم الثلاثاء.

وقالت كانيكو إن "الأمم المتحدة ما زالت تشعر بقلق عميق حيال التهجير المستمر على نطاق واسع في أجزاء من سورية، وأثره على السكان المدنيين (...) في النصف الأول من عام 2018 ، ورد أن ما يقرب من 1.2 مليون شخص نزحوا داخليا ، أي ما يزيد عن 6500 شخص يوميا أو ما يقرب من 200 ألف شخص شهريا".

وأضافت: "أكبر عملية نزوح داخلي كانت ﻓﻲ إدﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ 2018، ﺣﻴﺚ أسفرت العملية العسكرية للحكومة السورية (تقصد النظام) ﻟﻧﺰوح ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 400 ألف ﺷﺨﺺ ، وﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ درﻋﺎ ، ﺣﻴﺚ تم تشريد أكثر من 300 ألف آخرين".

وحذّرت من أن "حجم النزوح المستمر يضع عبئا كبيرا على المجتمعات المضيفة..بالوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة تقديم استجابتها للمحتاجين ، وخاصة النازحين داخليا".

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة قدمت في حزيران الماضي، مساعدات غذائية لأكثر من 400 ألف شخص في شمال غربي سورية، العديد منهم من النازحين، وإلى ما يقرب من 100 ألف شخص جنوبي البلاد".

 


#سورية
#نزوح

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