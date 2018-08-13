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سورية: طائرات مسيرة تستهدف قاعدة حميميم الروسية

تاريخ النشر: 13/08/2018 - 07:27

سورية: طائرات مسيرة تستهدف قاعدة حميميم الروسية
(أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

استهدفت طائراتان مسيرتان، الليلة الماضية، قاعدة حميميم العسكرية بريف اللاذقية غربي سورية، وأعلنت مصادر إعلامية روسية وأخرى مقربة من النظام أن مضادات القاعدة الأرضية تصدت لها.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسميّة (سانا)، عن إسقاط طائرتين مسيرتين باتجاه القاعدة العسكرية الروسية في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية.

وأفادت الوكالة بأنه تم تدمير الطائرتين في الأجواء دون أن يسفر ذلك عن أضرار مادية أو بشرية في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين "أطلقهما مسلحون من منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية".

وقال المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سورية، والذي يتبع لوزارة الدفاع الروسية، إن "الدفاعات الجوية الموجودة في حميميم رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية طائرتين مسيرتين أثناء اقترابهما من القاعدة ودمرتهما عن بعد، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والمعدات".

 


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#قاعدة حميميم
#قاعدة عسكرية
#قاعدة جوية
#الدفاعات الجوية

من عرب 48

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