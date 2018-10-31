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منظمة حقوقية سورية توثق الهجمات الروسية على المدنيين

تاريخ النشر: 31/10/2018 - 12:38

منظمة حقوقية سورية توثق الهجمات الروسية على المدنيين
(أ ب)
عرب 48 ووكالات

قالت منظمة حقوقية سورية، اليوم الأربعاء، إنها وثقت أكثر من 1400 حالة استهدفت فيها القوات الروسية مدنيين وبنى تحتية مدنية بشكل عشوائي خلال ثلاث سنوات من انخراطها في الحرب الأهلية السورية.

وأنشأت منظمة "الأرشيف السوري"، ومقرها برلين، قاعدة بيانات من مقاطع فيديو للحوادث، وقعت بين أيلول/ سبتمبر/ 2015، عندما بدأت روسيا غاراتها الجوية للدفاع عن الرئيس بشار الأسد، وبين أيلول/سبتمبر 2018.

وقال مؤسس "الأرشيف السوري"، هادي الخطيب، إن قاعدة البيانات القابلة للبحث ضرورية من أجل "النهوض بالعدالة".

وأضاف أن قاعدة البيانات، التي تضم أكثر من 700 حادث تم فيها الإبلاغ عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، واستهداف نحو 35 مستشفى، قد تساعد المحامين في رفع قضايا ضد مرتكبي العنف.

وتستند التقارير إلى مقاطع فيديو حصلت عليها من وزارة الدفاع الروسية ومدنيين وصحفيين ومنظمات حقوقية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#منظمة الأرشيف السوري
#سورية
#هادي الخطيب

من عرب 48

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