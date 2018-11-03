سورية: مقتل 14 مدنيا بينهم أطفال ونساء بغارات للتحالف

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

قتل 14 مدنيا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح، وذلك في سلسلة غارات شنتها طائرات قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، اليوم السبت، على مواقع في آخر جيب لتنظيم "داعش" شرق سورية، حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس إن "14 مدنيا بينهم خمسة أطفال وخمس نساء قتلوا في غارات لطائرات التحالف الدولي على بلدات هجين والسوسة والشفعة، الواقعة في محافظة دير الزور شرق سورية على الضفاف الشرقية لنهر الفرات".

وأوضح أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات الخطر. كما أكد أن تسعة عناصر من تنظيم "داعش" قتلوا في قصف لطائرات التحالف على مناطق أخرى من الجيب نفسه.

وأعلن عبد الرحمن أيضا أن "قصف التحالف مستمر واشتد بعد الهجوم الفاشل للتنظيم على قاعدة البحرة التابعة لقوات التحالف، وغير البعيدة عن الجيب الذي يسيطر عليه المسلحون".

وتأتي هذه الغارات بعد إعلان قوات "سورية الديموقراطية"، يوم الأربعاء، تعليق هجومها على مسلحي "داعش" بعد تعرض مواقع عسكرية لها في شمال البلاد لقصف تركي.

وبعد تعرض مواقعها في شرق الفرات لهجوم واسع من التنظيم قبل عشرة أيام، استقدمت قوات "سورية الديموقراطية" نحو 600 مقاتل كردي من الوحدات الخاصة استعدادا لشن هجوم على تنظيم "داعش" في شرق الفرات.