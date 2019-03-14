سورية: مقتل 13 مدنيا بينهم أطفال بغارات روسية على إدلب

أسفرت غارات جوية شنها الطيران الحربي الروسي على محافظة إدلب السورية، أمس الأربعاء، عن مقتل 13 مدنيا على الأقل، بينهم 6 أطفال، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأشار المرصد إلى أن هذه الغارات الأولى منذ اتّفاق تمّ التوصّل إليه في أيلول/سبتمبر بين موسكو وأنقرة.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس اليوم، الخميس، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدف الطيران الروسي بعشرات الصواريخ مناطق عدّة في محافظة إدلب، شملت مدينة إدلب، التي تعرّضت لقصف الطيران الروسي لأوّل مرّة منذ نحو عام، بالإضافة لقصف طال بلدة سراقب".

وأشار إلى أنّ القصف أدّى، أمس، إلى مقتل "13 مدنيّاً، بينهم ستّة أطفال، وإلى جرح نحو 60 آخرين".

وأضاف عبد الرحمن أنّ هذه الضربات الروسيّة "هي الأولى على المحافظة منذ الاتّفاق" الروسي - التركي الذي تمّ التوصّل إليه في سوتشي الروسيّة في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، والذي جنّب المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد هجوماً وشيكاً كان يعدّ له نظام بشار الأسد.

ولفت عبد الرحمن إلى أنّ تلك الضربات الروسيّة هي الأولى التي "تستهدف مدينة إدلب منذ أكثر من عام" بعد الغارات الروسيّة الأخيرة عليها في شباط/فبراير 2018.

وبحسب مدير المرصد، فإنّ الضربات التي شُنّت أمس استهدفت أيضاً سجناً في ضواحي مدينة إدلب، متسبّبةً في "فرار عشرات السجناء".

ومنذ مطلع شباط/فبراير الفائت، دفعت عمليات القصف التي يشنّها النظام أكثر من سبعة آلاف شخص إلى النزوح من مدينة خان شيخون في جنوب إدلب في اتجاه شمال المحافظة.