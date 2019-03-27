سورية: النظام وحلفاؤه خرقوا اتّفاق "سوتشي" آلاف المرّات

أسفرت الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري بالإضافة إلى حلفائه، لاتفاق سوتشي؛ عن مقتل 280 مدنيا، بينهم 96 طفلا أحدهم جنين، و48 امرأة، منذ منذ توقيع الاتّفاق في 27 أيلول/ سبتمر من العام الماضي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأفادت "الأناضول" نقلًا عن تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام مسؤولة عن 4 آلاف و 996 خرقا، فيما ارتكبت القوات الروسية 46 خرقا خلال المدة المذكورة.

وحمَّل التقرير النظام السوري المسؤولية عن مقتل 197 مدنيا، بينهم 77 طفلا أحدهم جنين و39 امرأة، فيما قتلت روسيا بحسب التقرير 83 مدنيا، بينهم 19 طفلا و9 سيدات. وأوضح أن قوات النظام ارتكبت 1162 انتهاكا منذ التوصل إلى اتفاق سوتشي وحتى نهاية عام 2018، ما أسفر عن مقتل 45 مدنيا، بينهم 22 طفلا، و6 نساء.

وانتهكت روسيا الاتفاق للفترة ذاتها 3 مرات بحسب التقرير.

وتُشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في أيلول/ سبتمبر 2017، بين تركيا وروسيا وإيران خلال محادثات أستانة.

ومنذ بداية العام الجاري تزايدت هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي".

واتفاق سوتشي أبرمته تركيا وروسيا في أيلول/ سبتمبر 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 تشرين الأول، أكتوبر 2018.