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سورية: مقتل سيدة وأطفالها الستة في غارة لقوات النظام

تاريخ النشر: 17/08/2019 - 14:11

سورية: مقتل سيدة وأطفالها الستة في غارة لقوات النظام
حلب (أب)
عرب ٤٨ ووكالات

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سيدة وأطفالها الستة قد قتلوا، اليوم السبت، من جراء غارات لقوات النظام السوري على قرية في محافظة إدلب في شمال غربي سورية.

وأفاد المرصد عن قصف جوي لقوات النظام على قرية دير شرقي القريبة من مدينة معرة النعمان في جنوب إدلب، اليوم، ما تسبّب بمقتل سبعة مدنيين، هم سيدة وستة من أولادها، ثلاثة منهم دون سن الـ18.

وذكر أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود "جرحى بعضهم في حالات خطرة".

ونقلت "فرانس برس" مشهدا يعمل فيه المسعفون من الخوذ البيضاء على انتشال جثة فتى تفحمت تحت الأنقاض، بينما كان شاب يحمل جثة طفلة صغيرة أصيبت برأسها، وآخر يحمل جثة فتى يكسوها الغبار بعد سحبها من التحت الأنقاض.

ويظهر في صور التقطها مسعفون ورجال ينقلون على الأرجح أشلاء وضعت في غطاء من الصوف رمادي اللون.

يشار إلى أنه منذ نهاية نيسان/ أبريل، تتعرض مناطق في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنتشر فيها فصائل أخرى معارضة أقلّ نفوذا، لقصف شبه يومي من قبل النظام وحليفه الروسي، تسبب بمقتل أكثر من 850 مدنيا، وفق المرصد.

وجاءت حصيلة قتلى السبت غداة مقتل 17 مدنيا، 15 منهم جراء غارات روسية استهدفت تجمعا للنازحين في المنطقة ذاتها، وفق المرصد.


#إدلب
#دير شرقي
#المرصد السوري لحقوق الإنسان
#الخوذ البيضاء

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