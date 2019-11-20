  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

إدلب: مقتل 21 مدنيًا بينهم عشرة أطفال في قصف للنظام

تاريخ النشر: 20/11/2019 - 22:58

إدلب: مقتل 21 مدنيًا بينهم عشرة أطفال في قصف للنظام
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

قُتل 21 مدنيًا على الأقلّ بينهم عشرة أطفال، الأربعاء، جراء قصف شنّه النظام السوري وضربات روسية على مناطق في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقتل 15 مدنيا بينهم ستة أطفال وأصيب نحو أربعين آخرين، بسقوط صاروخ أرض - أرض أطلقته قوات النظام، على مخيم للنازحين قرب قرية قاح في شمال محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا، بحسب المرصد.

من جهة أخرى، أحصى المرصد مقتل "ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال، في قصف طائرات حربية روسية استهدف مدينة معرة النعمان" في جنوب إدلب. وتوقّع مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، ارتفاع حصيلة القتلى، نظرًا لوجود جرحى "في حالات خطرة".

وشاهد مصور وكالة "فرانس برس"، مسعفًا يُخرج جثة طفلة غطاها الغبار من تحت الأنقاض ويضعها في سيارة إسعاف.

ونهاية نيسان/أبريل الماضي، بدأت قوات النظام السوري بدعم روسي، عملية عسكرية، سيطرت خلالها على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسية - تركية في نهاية آب/ أغسطس الماضي.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تتعرض المنطقة بين الحين والآخر لغارات سورية وأخرى روسية، تكثفت وتيرتها مؤخرًا، وتسببت بمقتل 110 مدنيين منذ نهاية آب/ أغسطس.

ودفع الهجوم الذي استمر أربعة أشهر، 400 ألف شخص إلى النزوح، كما ألحق الضرر بعشرات المنشآت الصحية والتعليمية. وأودى بنحو ألف مدني، وفق المرصد.


#إدلب
#النظام السوري
#روسيا
#سورية
#مقتل مدنيين

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

محتجّون عراقيّون يغلقون طرقًا رئيسيّة نحو الحدود الكويتية والميناء
محتجّون عراقيّون يغلقون طرقًا رئيسيّة نحو الحدود الكويتية والميناء

2019-11-20

لبنان: ملّفات تحقيق بتهم فساد بحقّ 3 وزراء سابقين
لبنان: ملّفات تحقيق بتهم فساد بحقّ 3 وزراء سابقين

2019-11-20

الدول الأوروبية في مجلس الأمن: لا شرعية للاستيطان الإسرائيلي
الدول الأوروبية في مجلس الأمن: لا شرعية للاستيطان الإسرائيلي

2019-11-20

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة: المستوطنات في الضفة

الولايات المتحدة: المستوطنات في الضفة "لا تخرق القانون الدولي"

2019-11-19
إطلاق 4 قذائف من سورية نحو الجولان ودوي انفجار في دمشق

إطلاق 4 قذائف من سورية نحو الجولان ودوي انفجار في دمشق

2019-11-19
المرصد: إسرائيل استهدفت مواقع لحزب الله ومليشيات إيرانية بدمشق

المرصد: إسرائيل استهدفت مواقع لحزب الله ومليشيات إيرانية بدمشق

2019-11-19
مقترحات وضغوط على ليبرمان لينضم لحكومة يشكلها نتنياهو

مقترحات وضغوط على ليبرمان لينضم لحكومة يشكلها نتنياهو

2019-11-19
قلنسوة: الإفراج عن المتهم بقتل حمد سلامة

قلنسوة: الإفراج عن المتهم بقتل حمد سلامة

2019-11-19