سورية: 4 قتلى مدنيين بقصف روسي على منطقة خفض التصعيد

قصفت الطائرات الحربيّة الروسية منطقة خفض التصعيد شمالي سورية، وأوقعت بـ4 ضحايا مدنيين، وفق ما أفادت مصادر سوريّة محليّة.

وذكر مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن طائرات روسية قصفت بلدة الأتارب، وقرى كفرمه، وإبين، والجينة، وأورم الكبرى، وكفرناها، والمنصورة، وكفر داعل، وأورم الصغرى، إلى جانب منطقة خان السبل، الواقعة جميعها ضمن منطقة خفض التصعيد.

وقال مصدر من الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن 4 مدنيين قتلوا في القصف الذي استهدف قرية كفرمة، وجرح 3 آخرون. وقامت فرق الدفاع المدني بعمليات إنقاذ وإطفاء للحرائق التي اندلعت جراء القصف.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في أيار/ مايو عام 2017، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني.

وبلغ عدد النازحين من ريفي إدلب وحلب باتجاه الحدود مع تركيا أكثر من مليون و677 ألف شخص، منذ بداية 2019.