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سورية: قصف إسرائيلي قرب دمشق

تاريخ النشر: 14/02/2020 - 00:39

سورية: قصف إسرائيلي قرب دمشق
صور نشرتها وكالة "سانا" ليل الخميس - الجمعة
عرب ٤٨

قال مصدر عسكري في النظام السوري إنه في تمام الساعة 23،45 من يوم الخميس، تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل، وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عددًا من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.

وذكرت وكالة "سانا" أن وسائط دفاع الجوي السورية تصدت لأهداف في سماء دمشق.

وفي حين أفاد مراسل "وكالة فرانس برس" عن سماع دويّ انفجارات في أنحاء دمشق، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الانفجارات ناجمة عن "قصف إسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق".

ورصد المرصد السوري سماع دوي عدد من الإنفجارات هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها. ووفقا للمرصد فإن "الانفجارات ناجمة عن قصف إسرائيلي طال مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية ضمن المنطقة الواصلة بين مطار دمشق الدولي والسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، حيث وصلت بعض الصواريخ إلى أهدافها فيما تمكنت دفاعات النظام السوري الجوية من إسقاط بعضها".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية صدّت ليل الأربعاء - الخميس لغارات إسرائيلية قرب دمشق.

وفي السادس من الشهر الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 20 من المليشيات الموالية لإيران وآخرين من جنسيات سورية وغير سورية، وأوضح أن القصف استهدف القصف الإسرائيلي "مواقع لقوات النظام والمليشيات الموالية لإيران في اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط الكسوة، واللواء 75 في محيط المقيلبية جنوب غرب دمشق، والمطار الزراعي جنوب ازرع في محافظة درعا، حيث استهدف القصف بطاريات دفاع جوي ومستودعات للأسلحة والذخائر ما أدى لتدمير الكثير منها".

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#سورية
#قصف إسرائيلي
#دمشق

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