سورية: مقتل 4 مدنيين في قصف النظام لإدلب

قُتل 4 مدنيين، اليوم الثلاثاء، في قصف بالقنابل العنقودية نفذته قوات النظام السوري واستهدفت فيه 4 مدارس في أنحاء متفرقة من المدينة، بالإضافة إلى أحياء سكنية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، القول، إن من بين المدنيين الأربعة الذين قُتِلوا، معلمان وتلميذ.

وأمس الإثنين، أوقع القتال الدائر في محافظة إدلب بين قوات النظام والفصائل المسلّحة 94 قتيلا لدى الجانبين، 41 قتيلا في صفوف قوات النظام، و53 قتيلا في صفوف الفصائل المسلحة.

وكان المرصد قد أفاد بمقتل خمسة مدنيين في غارات روسية على منطقة جبل الزاوية في جنوب إدلب، حيث تتركز المعارك غرب مدينة معرة النعمان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إن قوات النظام تحق تقدما جنوب الطريق الإستراتيجي "إم فور" الذي يربط مدينة حلب بمحافظة اللاذقية.

وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و790 ألف آخرين، إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ كانون الثاني/ يناير 2019.