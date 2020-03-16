وفاة طفلة سورية إثر حريق اندلع في جزيرة ليسبوس

عرب ٤٨ / أ ف ب

توفيت طفلة سورية في حريق اندلع بعد ظهر اليوم الإثنين في قسم من مخيم مكتظ للمهاجرين في موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه، حسب ما أعلن جهاز الإطفاء. واندلع الحريق في حاوية في المخيم، بحسب التلفزيون الرسمي الذي أشار إلى أن الضحية تبلغ ستة أعوام.

وأخمد رجال الإطفاء النيران بسرعة وفُتح تحقيق للكشف عن أسباب الحريق التي لا تزال "مجهولة"، بحسب السلطات.

(أ ب)

وقال مدير جهاز الإطفاء في لسيبوس، ايفانغيلوس فاسيس، للتلفزيون إن "النار أتت على حاوية وملجأين مؤقتين مجاورين".

ويضم مخيم موريا أكثر من 19 ألف لاجئ في ظروف مزرية، وهو أحد المخيمات الأكثر اكتظاظًا في أوروبا، في حين لا تتجاوز قدرته على الاستيعاب 2600 شخص.

وتعتبر جزيرة ليسبوس هي المدخل إلى أوروبا بالنسبة لغالبية المهاجرين واللاجئين القادمين من تركيا المجاورة وهي إحدى الجزر الخمس في بحر إيجه حيث تقع مراكز تسجيل واستقبال المهاجرين.

ومنذ فتحت تركيا حدودها للمهاجرين في أواخر شباط/ فبراير، شهدت الجزر زيادة في عدد الوافدين.