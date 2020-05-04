المرصد: اعتقال موظفي مخلوف بأوامر روسية

أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بيانًا، مساء الأحد، يؤكد من خلاله اعتقال أجهزة النظام الأمنية لأكثر من 28 من مدراء وتقنيي شركة ‘سيرياتيل‘ للاتصالات العائدة ملكيتها لرامي مخلوف، وذلك بتوجيهات روسية، ولم يقتصر الأمر على التوجيهات فقط، بل رافقت قوات روسية حملات الدهم والاعتقال للمدراء والتقنيين، في حين يؤكد المرصد السوري أن مخلوف لا يزال حرًا طليقًا حتى اللحظة.

ويظهر في بيان المرصد السوري، آخر تطورات الصراع الروسي مع ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، رامي مخلوف، ومواكبة كل مجريات تضييق الخناق على ممتلكات مخلوف وفرض الضرائب عليه، وظهر الأخير في مقطع فيديو يوم الأحد، يتظاهر من خلاله بدور الحمل الوديع للدفاع عن نفسه محاولًا استعطاف الرأي العام.

وأضاف المرصد أنه "وفي علم المرصد السوري أن موظفي وتقنيي شركة ‘سيرياتيل‘ جرى منعهم من الدخول إلى أبراج الاتصالات لمدة 3 أسابيع على الأقل، بعد أن كانت عملية دخولهم إلى تلك الأبراج اعتيادية بموافقة أمنية تلقائية".

وخلص بيان المرصد السوري إلى أنه "تأتي تطورات هذه القضية، بعد الإصرار الروسي على وضع يدها والاستحواذ على شركة ‘سيرياتيل‘ وعزل ابن خال رئيس النظام السوري، كما أن هناك مخاوف كبيرة في أوساط الموالين للنظام السوري من تداعيات القضية وانهيار الوضع الاقتصادي نظرًا لأن هناك عشرات الآلاف يعملون ضمن شركات مخلوف، بينما يؤكد المرصد السوري بأن الأسماء التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للمعتقلين من شركة ‘سيرياتيل‘، تعود لأشخاص كانوا يعملون سابقًا في الشركة وانفصلوا عنها قبل أشهر".