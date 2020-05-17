المرصد: مقتل 7 عناصر موالين لإيران في ضربات جوية شرق سورية

قتل 7 عناصر يتبعون للمليشيات الموالية لإيران، في ضربات جوية استهدفت في وقت متأخر السبت، مواقع تابعة لقوات إيرانية ومجموعات مسلحة موالية لها في شرق سورية، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، الأحد.

ولم تتضح بعد الجهة التي نفّذت الضربات التي استهدفت "قاعدة معيزيلة" الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في ريف مدينة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية، بحسب المرصد.

وأفاد المرصد بأن "الاستهداف أسفر عن مقتل سبعة من (عناصر) المليشيات الموالية لإيران بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة". وذكر المرصد أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى القاعدة قبل أيام من الهجوم.

وتتواجد ميلشيات مدعومة من إيران ومقاتلون متحالفون معها بشكل واضح في شرق سورية جنوب وادي الفرات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عدوانية في سورية، استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

لكن إسرائيل نادرا ما تؤكد تفاصيل عملياتها في سورية، إلا أنها تشير إلى أن التواجد الإيراني في سورية يشكّل تهديدا وأنها ستواصل ضرباتها.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد لمّح في 14 شباط/ فبراير الماضي، إلى دور سلاح الجو الإسرائيلي في قصف أهداف للنظام السوري في محيط دمشق.

وقال نتنياهو، في حديث إذاعي مع محطة إذاعية محلية في حيفا، إن "إيران هي التهديد الأول لدولة إسرائيل. ونحن نمنعها بشكل منهجي من التموضع في سورية". وبينما رفض نتنياهو التطرق بشكل مباشر لمسؤولية إسرائيل عن القصف الذي وقع عشية مقابلته الإذاعية، إلا أنه قال: "مع أنني لا أتطرق لأمور محددة يتم النشر عنها في اليوم الأخير، إلا أنه يمكنني أن أقول فقط إن لنا سياسة عامة للعمل ضد سياسة إيران في سورية، هل عملنا هناك الليلة؟ اسأل سلاح الجو البلجيكي" (متهكمًا).

وصرّح وزير الأمن الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، في وقت سابق هذا الشهر، أنّ "الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في سورية حتى ‘رحيل‘ إيران منها".

وأسفرت ضربات في الخامس من أيار/ مايو الجاري على مواقع للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في شرق سورية عن مقتل 14 مقاتلا.