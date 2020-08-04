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15 قتيلا بطائرات مجهولة على مواقع إيرانية بريف البوكمال

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 07:12

15 قتيلا بطائرات مجهولة على مواقع إيرانية بريف البوكمال
آثار غارات على مواقع إيرانية بريف البوكمال (أ.ب-أرشيف)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل 15 مسلحا من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية العراقية، خلال غارات من القصف بطائرات مجهولة، استهدفت عدة مواقع في ريف البوكمال، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمرصد السوري، فإن نحو 15 عنصرا من الميليشيات الموالية لإيران من جنسية عراقية قتلوا خلال جولات من القصف بطائرات مجهولة، استهدفت عدة مواقع في ريف البوكمال.

وكانت طائرات حربية مجهولة، نفذت فجر الإثنين، غارات مكثفة استمرت لعدة ساعات، استهدفت مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، ضمن قاعدة الإمام علي وقرب السكة وعمق بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لتدمير مواقع ونقاط ومستودعات للأسلحة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية داخل البوكمال.

والجدير بالذكر أن انفجارا عنيفا دوى في منطقة الحزام الأخضر جنوب مدينة البوكمال في ريف دير الزور، نتيجة غارة من طائرة حربية مجهولة، استهدفت موقعا للميليشيات الإيرانية هناك.

وفي سياق الأحداث في سورية، دوت انفجارات عنيفة في ريف القنيطرة جنوب سورية، مساء الإثنين، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في منطقة التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي، تزامنا مع محاولة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام للأهداف في سماء المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من النظام في سورية أن مروحية إسرائيلية استهدفت بلدة القحطانية في ريف القنيطرة.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات ومروحيات حربية شنت غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سورية وذلك ردا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها في جنوب هضبة الجولان".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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