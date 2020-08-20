  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

عقوبات أميركية جديدة على شخصيات داعمة للنظام السوري

تاريخ النشر: 20/08/2020 - 20:46

عقوبات أميركية جديدة على شخصيات داعمة للنظام السوري
رئيس النظام السوري، بشار الأسد (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

فرضت السلطات الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على شخصيات ومسؤولين داعمين للنظام السوري، بينهم عسكريون ومسؤولون ورجال أعمال.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "يساهم هؤلاء المسؤولون الحكوميون السوريون بنشاط في القمع الذي يمارسه نظام الأسد"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على أولئك الذين يسهلون حرب نظام الأسد المستمرة ضد شعبه".

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، المستشارة الإعلامية لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، لونا الشبل، وكذلك محمد عمار الساعاتي، في قائمة العقوبات.

ويُعدّ الساعاتي أحد كبار مسؤولي "حزب البعث" الذي قاد منظمة سهلت دخول طلاب الجامعات إلى المليشيات التي يدعمها الأسد.

وأدرجت قيادات العديد من الوحدات العسكرية في قائمة العقوبات لجهودها في منع وقف إطلاق النار في سورية.

وطالت العقوبات قائد ما تُسمّى بـ"قوات الدفاع الوطني"، فادي صقر، إضافة إلى قائد "اللواء 42" العميد غياث دلة، من الفرقة الرابعة، وقائد فوج "الحيدر"، سامر إسماعيل، من "قوات النمر".

كما استهدفت العقوبات مساعد الأسد، ياسر إبراهيم، لجهوده في منع أو عرقلة الحل السياسي للصراع السوري.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#لونا الشبل
#أميركا
#واشنطن
#عقوبات أميركية
#سورية
#النظام السوري

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتهام مستشار ترامب السابق بالاحتيال
اتهام مستشار ترامب السابق بالاحتيال

2020-08-20

الإمارات: طلَبُنا بالحصول على طائرات "F-35" سبق الاتّفاق مع إسرائيل
الإمارات: طلَبُنا بالحصول على طائرات "F-35" سبق الاتّفاق مع إسرائيل

2020-08-20

أوروبا أكثر جاهزيّة للتعامل مع كورونا مستقبلًا
أوروبا أكثر جاهزيّة للتعامل مع كورونا مستقبلًا

2020-08-20

الأكثر قراءة

اعتداء عنصري على عمال عرب في طبرية

اعتداء عنصري على عمال عرب في طبرية

2020-08-19
تحليلات |

تحليلات | "صفقة القرن" فشلت: تحالف إسرائيلي – إماراتي مكانها

2020-08-19
الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق: وفيات كورونا ترتفع إلى 781

الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض الإغلاق: وفيات كورونا ترتفع إلى 781

2020-08-19
إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانيّة

إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانيّة

2020-08-19
لا يملك حق الفيتو: نتنياهو يكرر اعتراضه بيع F35 للإمارات

لا يملك حق الفيتو: نتنياهو يكرر اعتراضه بيع F35 للإمارات

2020-08-19