سورية: مقتل مدني في هجوم للنظام على إدلب

قتل مدني سوري، اليوم الأحد، جراء استهداف قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية الأجنبية، منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمالي البلاد.

وذكرت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) لوكالة "الأناضول" أن "قوات النظام المنتشرة في مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب، استهدفت قريتي مغارة والبارة، بأسلحة أرض-أرض، منتهكة الهدنة".

وأضافت أن استهداف قرية البارة في منطقة جبل الزاوية بإدلب، أسفر عن مقتل مدني.

وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميه تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 آذار/ مارس 2020.