مقتل خمسة مدنيين من عائلة واحدة بقصف للنظام على إدلب

قتل خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وجرح نحو 16 آخرون منتصف ليل السبت - الأحد، من جراء قصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري جنوب إدلب.

وأشارت مصادر محلية بأت القتلى والجرحى من عائلة واحدة. موضحة أن قوات النظام الموجودة في جبل الزاوية قصفت بالمدفعية قرية إحسم جنوب إدلب، ما أدى لوقوع هذه المجزرة.

وأفادت المصادر بأن عددًا من المدنيين جرحوا من جراء سقوط قذائف صاروخية في قرية بليون.

وصباح يوم أمس، السبت، قتل ستة مدنيين هم أطفال وجدتهم ومتطوع في فريق الدفاع المدني السوري، جراء استهداف قوات النظام قرية سجنة، جنوب إدلب بقذائف موجهة بالليزر.

وكان فريق "منسقو استجابة سورية" قد أعلن في بيان صدر عنه، السبت، أنه وثق أكثر من 189 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار شمال غربي سورية منذ مطلع شهر تموز/ يوليو الجاري، لافتًا إلى أن 25 مدنيًا قتلوا من جراء ذلك بينهم 15 طفلاً.

وتشهد مناطق شمال غربي سورية تصعيدًا عسكريًا من قبل قوات النظام وروسيا، رغم اتفاق خفض التصعيد بين الرئيسين التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وإعلان الطرفين في مؤتمر أستانة الأخير عزمهما الحفاظ على التهدئة.