سورية: قتيلان إثر قصف مدفعي لقوات النظام في حلب

قُتل مدنيان وأصيب 4 آخرون اليوم، الإثنين، في قصف مدفعي نفذته قوات النظام السوري ومجموعات تابعة لإيران؛ شمال سورية.

وأعلنت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مقتل امرأة وطفل وإصابة 4 مدنيين في قصف مدفعي على ريف حلب، شمال سورية.

وأوضحت المصادر أن "قصف النظام السوري والمجموعات التابعة لإيران استهدف الأحياء السكنية في قرية كفر نوران بريف حلب، الواقع ضمن منطقة خفض التصعيد".

وفي تقرير سابق، ذكرت شبكة حقوق الإنسان السورية "SNHR"، أن هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، أسفرت عن مقتل 843 مدنيا على الأقل خلال الفترة من 26 نيسان/ أبريل إلى 19 آب/ أغسطس 2021.

وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 آذار/ مارس 2020.