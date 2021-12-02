مقتل عشرة عمال سوريين في هجوم على حافلتهم

قتل عشرة عمال على الأقل، اليوم، الخميس، جرّاء هجوم على حافلة تقلّ عمّال أحد الحقول النفطية شرقيّ سورية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء النظام السوري ("سانا").

وأوردت الوكالة في خبر عاجل "استشهاد 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي، وإصابة عامل آخر باعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل في ريف دير الزور الجنوبي الغربي"، من دون أن تحدد هوية منفذي الهجوم.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر هجمات مماثلة يتبنى تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش") تنفيذها.

وقُتل خمسة عسكريين، بينهم عميد في جيش النظام السوري في 14 تشرين الثاني/نوفمبر جراء انفجار قنبلة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. وجاء مقتلهم غداة مقتل 13 مقاتلًا مواليًا للنظام في "كمين" لـ"داعش"، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها.

ومنذ إعلان القضاء على خلافته في آذار/مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

وبحسب المرصد، يكثّف التنظيم من وتيرة هجماته في الآونة الأخيرة. ومع ازدياد هجماته على قوات النظام، تحولت البادية مسرحًا لاشتباكات تتخللها أحيانًا غارات روسية دعمًا للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم وتحركاته.

وتشهد سورية نزاعًا داميًا منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلًا بالبنى التحتية، وأدّى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.