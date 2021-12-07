عدوان إسرائيلي على مرفأ اللاذقية بسورية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، هجوما على ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سورية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في ضربات نادرة من نوعها على المرفق الحيوي في البلاد.

المرصد :استهداف حاويات أسلحة للمليشيات الإيرانية

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن طائرات إسرائيلية عمدت إلى شن ضربة جديدة على سورية بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، حيث أطلقت عدة صواريخ على مرفأ مدينة اللاذقية الساحلية.

ووفقا للمرصد، فإن الغارات استهدفت حاويات متواجدة هناك، وهي عبارة عن شحنة أسلحة تابعة للميليشيات الإيرانية، إذ كانت الانفجارات عنيفة وخلفت خسائر مادية فادحة، بينما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

يذكر أن هذه هي المرة رقم 27 التي تستهدف خلالها إسرائيل الأراضي السورية منذ مطلع العام 2021 الجاري.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله إن " العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية، مستهدفا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري".

وأدى القصف وفق المصدر ذاته إلى "اشتعال عدد من الحاويات التجارية"، من دون وقوع خسائر بشرية.

عدوان إسرائيلي على مرفأ اللاذقية بسوريةhttps://t.co/0r0sapTi5A pic.twitter.com/gXhJQ8WcsB — موقع عرب 48 (@arab48website) December 7, 2021

وأضافت الوكالة، أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت للصواريخ في سماء اللاذقية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أصوات سيارات إسعاف وإطفاء كثيفة سمعت في أرجاء المدينة.

وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع فيديو نشرتها "سانا" اندلاع النيران وسط عشرات الحاويات. وبعد وقت قصير، أفادت الوكالة عن أن فرق الإطفاء "تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي".

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

وأدى قصف إسرائيلي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة جنود سوريين، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأصيب جنديان سوريان بجروح في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سورية، وفق الإعلام الرسمي السوري.

وفي الثالث من الشهر ذاته، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، بحسب المرصد السوري.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سورية، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية.