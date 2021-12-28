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سورية: غارة إسرائيلية على ميناء اللاذقية تلحق أضرارا كبيرة

تاريخ النشر: 28/12/2021 - 06:00

سورية: غارة إسرائيلية على ميناء اللاذقية تلحق أضرارا كبيرة
حريق في ميناء اللاذقية بعد الغارة الإسرائيلية، اليوم (سانا)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

شنت إسرائيل عدوانا على سورية فجر اليوم، الثلاثاء، وأطلقت طائرات حربية صواريخ استهدفت ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "حوالي الساعة 03:21 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

وأضاف المصدر نفسه أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة ولا يزال العمل مستمراً على إطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان|.

وقال قائد فوج إطفاء اللاذقية، الرائد مهند جعفر، إن فرق الإطفاء تواصل العمل على إخماد النيران المشتعلة في ساحة الحاويات بالميناء جراء العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المواد المستهدفة في الحاويات هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات.

وأشارت "سانا" إلى تضرر مشفى الندى وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ جراء القصف الإسرائيلي.

وكانت طائرات إسرائيلية قد شنت غارة في السابع من الشهر الجاري وأطلقت صواريخ استهدفت ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه إن هذه الغارة استهدفت شحنة أسلحة إيرانية مخزّنة في ساحة الحاويات.

وشن الجيش الإسرائيلي عدوانا، بعد منتصف ليلة 15 - 16 الشهر الجاري، استهدف "بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها" وفق مصدر عسكري سوري، الذي أكد مقتل أحد العناصر في جيش النظام السوري "ووقوع بعض الخسائر المادية".

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#سورية
#ميناء اللاذقية
#إسرائيل
#صواريخ

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