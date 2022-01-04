التحالف بقيادة واشنطن ينفذ ضربة في سورية ضد "تهديد وشيك"

نفذ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في سورية، اليوم الثلاثاء، ضربة عسكرية لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ تشكل "تهديدا وشيكا".

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول (لم تسمه) في التحالف.

وقال المسؤول إن التحالف شاهد عددا من مواقع الإطلاق قرب قرية الخضراء في سورية. ولم يحدد المسؤول أيا من دول التحالف نفذ الضربة، كما لم يحدد الجهات التي تتبع لها مواقع الإطلاق.

وعلى صلة، قتل 5 عناصر من قوات النظام السوري وجرح 20 آخرون، مساء الأحد الماضي، إثر هجوم على حافلتهم في منطقة البادية شرقي البلاد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية للنظام ("سانا").

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمّه قوله، إن حافلة نقل عسكرية تعرضت لهجوم صاروخي في المنطقة الواقعة على بعد 50 كيلومترا شرقي المحطة الثالثة في البادية، نفذته مجموعة من تنظيم "داعش" الإرهابي، وتلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 مم.

وأوضح المصدر أن 5 من عناصر قوات النظام قتلوا وأصيب 20 آخرون في الهجوم المذكور، دون توضيح مدى خطورة الإصابات.

وبالرغم من خسارة تنظيم "داعش" الإرهابي لمعظم مناطق سيطرته في سورية خلال السنوات الأربعة الماضية، إلا أنه ما يزال نشطا في منطقة البادية الصحراوية وسط وشرقي البلاد.