عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع بمحيط دمشق

شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، هجوما على مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري "سانا"، مشيرة إلى أن "الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

ونقلت وكالة سانا الرسمية عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 3:05 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت".

وأضاف المصدر أن الهجوم استهدف بعض النقاط في محيط دمشق، وتابع قائلا "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مشيرا إلى أن الهجوم أدى لوقوع خسائر مادية.

وتأتي هذه الهجمات بعد أيام من المناورات الروسية المشتركة مع قوات نظام بشار الأسد قبلة خط وقف إطلاق النار في الجولان، حيث قال مسؤولون إسرائيليون، إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سورية "لن تتوقف"، جراء الدوريات العسكرية الروسية المشتركة مع النظام السوري، رغم اعتبار الإسرائيليين المناورات "تطورا ليس إيجابيا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الأسبوع الماضي أنها نفذت دوريات مشتركة في المجال الجوي على طول الحدود السورية، مع النظام السوري، وأن البلدين يخططان لتسيير هذه الدوريات بانتظام، وفق ما ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء.

وتشن إسرائيل هجمات من حين إلى آخر على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سورية، ففي 16/كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت وكالة سانا مقتل جندي سوري جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف نقاطا عسكرية في المنطقة الجنوبية.

وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قتل 5 أشخاص بينهم 3 جنود سوريين في قصف إسرائيلي.