مقتل 3 جنود سوريين بقصف إسرائيلي قرب دمشق

قتل ثلاثة جنود من جيش النظام السوري فجر اليوم الخميس جراء هجمات للسلاح الحربي الإسرائيلي استهدفت مواقع للنظام في محيط مطار دمشق الدولي قرب العاصمة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمّه قوله، إنه في ساعة مبكرة من فجر الخميس، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبرية، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، مشيرا إلى مقتل ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية.

وهذه هي المرة الرابعة التي يشن فيها سلاح الجوي الإسرائيلي اسرائيل هجمات جوية داخل سورية خلال شهر شباط/فبراير الجاري، في إطار حملتها العسكرية المستمرة ضد القوات الموالية لإيران التي تدعم نظام الرئيس بشار الأسد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق وريفها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ إسرائيلية".

وذكر موقع "صوت العاصمة" المحلي أن الغارات الجوية استهدفت شحنة أسلحة إيرانية وصلت مطار دمشق قبل ساعات، وعدة نقاط تابعة للمليشيات الإيرانية والنظام السوري بالقرب من مقر قيادة الفرقة الأولى في مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي.

وأشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية بدأت غاراتها باستهداف بطارية دفاع جوي في قرب مقر قيادة الفرقة الأولى في محيط مدينة الكسوة، وطاول القصف في إحدى الغارات منظومة إنذار مبكر تابعة لإيران في محيط مطار دمشق.

وأكد أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام كثفت من إطلاق صواريخها الأرضية محاولة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية، وسقط صاروخ دفاع جوي بعد لحظات على إطلاقه من نقطة جنوبي العاصمة، على طريق مطار دمشق الدولي، دون وقوع أي خسائر بشرية، لافتاً إلى اندلاع النيران في محيط مطار دمشق الدولي يعتقد أنه ناجم عن انفجار مستودع للأسلحة والذخائر في محيط المطار.

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجمات استهدفت في الأيام الأخيرة بلدة بالقرب من الجولان وموقعا عسكريا سوريا في 17 شباط/فبراير، إضافة إلى بطاريات صواريخ للدفاع الجوي بداية هذا الشهر.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سورية، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية.

وتشهد سورية نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.