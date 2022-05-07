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غارات على مواقع ميليشيات إيرانية في دير الزيور

تاريخ النشر: 07/05/2022 - 13:00

غارات على مواقع ميليشيات إيرانية في دير الزيور
استهداف جوي للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

دوت انفجارات عدة، اليوم السبت، مدينة دير الزور السورية ومحيطها الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات التابعة لإيران، ناجمة عن استهداف جوي جديد لمواقع الميليشيات التابعة لإيران في منطقة "حويجة كاطع" و"الجسر الجديد الترابي"، دون معلومات عن الخسائر البشرية والمادية إلى الآن، بحسب ما أفاد المرصد السوري.

ووفقا للمرصد، لم تعرف حتى الآن هوية الطائرات التي استهدفت المنطقة، علما أن الحديث يدور عن ثاني استهداف خلال أقل من أسبوع، حيث نسب الهجوم الأول لمسيرات أميركية.

وأشار المرصد السوري إلى أن طائرات حربية مجهولة، شنت في مطلع أيار/مايو الجاري، غارات استهدفت نقاط عسكرية للميليشيات الإيرانية في بادية العشارة بريف دير الزور، حيث دوى 5 انفجارات على الأقل نتيجة الغارات الجوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي 6 كانون الثاني/يناير، استهدفت طائرات مسيرة مجهولة، موقعا عسكريا في منطقة التبني وبادية المسرب بريف دير الزور الغربي.

وفي 4 كانون الثاني/ يناير، سمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران بريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة غرب الفرات، ناجمة عن قصف من طائرات مسيرة مجهولة الهوية.

وطال القصف مواقع تتحصن بها ميليشيات موالية لإيران في محيط مزارع "عين علي" الواقع على أطراف مدينة القورية ضمن بادية العشارة ببادية دير الزور الشرقية.

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#سورية
#دير الزور
#مليشيات إيرانية
#مسيرات
#غارات

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