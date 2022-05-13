سورية: مقتل 10 جنود موالين للنظام باستهداف صاروخي

قتل عشرة مسلحين موالين لقوات النظام السوري، الجمعة، جراء استهداف فصائل مقاتلة لحافلة أقلتهم في شمالي البلاد، في حصيلة هي الأعلى منذ عامين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة "فرانس برس" إن "فصائل متمركزة في ريف حلب الغربي استهدفت بصاروخ موجّه حافلة تقلّ مسلحين موالين لدمشق يتحدرون من بلدتي نبل والزهراء" ذات الغالبية الشيعية، ما أوقع "عشرة قتلى على الأقل وأدى إلى إصابة آخرين بجروح".

ولم تتضح وفق المرصد هوية الفصائل التي أطلقت الصاروخ، علمًا أن هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) تسيطر على المنطقة، حيث تتواجد كذلك فصائل أخرى معارضة.

وبحسب عبد الرحمن، فإن حصيلة القتلى هي الأكثر دموية جراء استهداف من الفصائل المقاتلة منذ سريان هدنة في المنطقة منذ أكثر من عامين.

منذ السادس من آذار/ مارس 2020، يسري في مناطق سيطرة الفصائل في إدلب (شمال غرب) وأجزاء من محافظات مجاورة بينها ريف حلب الغربي وقف لإطلاق النار، أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بعد هجوم واسع لقوات النظام دفع قرابة مليون شخص إلى النزوح من المنطقة، وفق الأمم المتحدة.

ولا يزال وقف إطلاق النار صامدًا إلى حدّ كبير، رغم الخروقات المتكرّرة من طرفي النزاع.

وجاء هذا الاستهداف بعد مقتل ستة عناصر من فصائل معارضة، الأحد، الماضي جراء صاروخ موجه أطلقته قوات النظام على آلية تقلهم في منطقة مجاورة، بحسب المرصد.