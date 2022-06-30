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النظام وشركة روسية يصدران الفوسفات السوري والمزارعون المحليون يعانون نقصا

تاريخ النشر: 30/06/2022 - 16:23

النظام وشركة روسية يصدران الفوسفات السوري والمزارعون المحليون يعانون نقصا
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفاد تقرير صدر اليوم، الخميس، بتصدير كميات كبيرة من الفوسفات السوري المستخدم في إنتاج الأسمدة إلى أوروبا، لصالح شركة روسية والنظام السوري، فيما يعاني المزارعون في أنحاء البلاد من نقص في الأسمدة.

وأشار التقرير الصادر عن مجموعة من الصحافيين الاستقصائيين بقيادة "لايتهاوس ريبورتس" ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، إلى أن إيطاليا وبلغاريا وإسبانيا وبولندا في عداد دول من الاتحاد الأوروبي تتلقى الفوسفات السوري.

ولا تحظر العقوبات الدولية استيراد الفوسفات السوري، لكن الأطراف الروسية والسورية الرئيسية الضالعة في التجارة تخضع لعقوبات أميركية أو أوروبية، ما يثير تساؤلات إزاء المسؤولية المترتبة في هذا الإطار.

وتعدّ صربيا وأوكرانيا من الزبائن الرئيسيين أيضاً. وذكر التحقيق نقلاً عن وثائق جمركية وبيانات تجارية أن صربيا استوردت بما قيمته 72 مليون دولار منذ عام 2017، بينما استوردت أوكرانيا ما يساوي 30 مليون دولار على مدى السنوات الأربع الماضية.

واستأنفت إيطاليا وبلغاريا التجارة أيضاً خلال العامين الماضيين. وفي كانون الثاني/يناير، بدأت كل من إسبانيا وبولندا استيراد الفوسفات السوري. واشترت الأولى بحوالى 900 ألف دولار والثانية 37 ألف دولار هذا العام، وفق بيانات تجارية أوردتها الأمم المتحدة.

وبحسب التقرير، تنمو التجارة بسرعة بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والفوسفات، وهو ما أسفر عن زيادة الطلب على الفوسفات السوري المنخفض الثمن والعالي الجودة، والذي كان من بين أهم صادرات سوريا قبل اندلاع الحرب الأهلية، عام 2011.

وتتمّ إدارة صفقات التصدير من قبل مؤسسات مرتبطة بشركة سترويترانسغاز، التي تعد عملاق البناء الروسي وقد منحتها الحكومة السورية عقداً لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس ومصانع الأسمدة التي تديرها وامتياز استخراج الفوسفات من حقل رئيسي لمدة خمسين عاماً.

ويحصل النظام السوري على 30% من عائدات مبيعات الفوسفات، وفقاً للعقد المبرم مع الشركة الروسية التي يملكها شريك مقرّب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وتنفي الشركة أنها تعمل في سوريا، لكن التحقيق أظهر أن مسؤولين كباراً فيها يشرفون على العقود.

وتجري عملية المبيع إلى أوروبا خارج الرادارات، إذ تعمل سفن الشحن على تعطيل أنظمة التتبّع الخاصة بها أثناء توجهها نحو سورية ثم تعاود الظهور في طريقها إلى أوروبا لاحقاً، وفقاً للتحقيق.

ويضاف إلى ذلك أن المبيعات الأوروبية تعزّز شبكة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء، بما في ذلك الشركة اللبنانية "مديترانيين" للبترول والشحن. ورتّبت شركتان تجاريتان يديرهما رجل أعمال لبناني وصول الفوسفات السوري إلى صربيا عبر رومانيا، وفق التقرير.

وتساعد مبيعات الفوسفات لأوروبا في ملء جيوب المستفيدين من الحرب السورية والروسية، بما في ذلك مجموعة مسلحة سورية تحولت إلى شركة أمنية، يملكها رجلا أعمال مقربان من النظام.

إلا أن المزارعين السوريين لا يستفيدون من الفورة التجارية، رغم معاناتهم منذ إلغاء حكومة النظام دعم الأسمدة وسط الشحّ القائم وارتفاع الأسعار.

بودكاست عرب 48

#النظام السوري
#روسيا
#فوسفات
#أسمدة
#مزارعون سوريون
#أوروبا

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