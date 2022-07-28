سورية: مقتل 17 وجرح عشرات باشتباكات نادرة في السويداء

قُتل 17 شخصا على الأقل وأصيب عشرات في اشتباكات بين سكان مسلحين وعصابات موالية للأجهزة الأمنية للنظام في محافظة السويداء جنوب سورية، وفق ما أفاد ناشطون ووسائل إعلام محلية اليوم، الخميس.

وبقيت محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، في منأى في الغالب عن الصراع الدموي الذي عصف ببقية أرجاء البلاد، منذ عام 2011، لكن احتجاجات متفرقة اندلعت هناك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقال ريان معروف، وهو ناشط ومدير موقع "السويداء24" الإعلامي المحلي، إن السكان يشعرون بإحباط متزايد من قيام مسلحين، مدعومين من النظام، باعتقالات تعسفية وإقامة حواجز طرق عشوائية وعمليات خطف من أجل الحصول على فدية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، دفع اعتقال شخص سكانا آخرين إلى إقامة حواجز على الطرق واحتجاز أعضاء من العصابات المدعومة من الحكومة ومحاصرة قواعدهم، بحسب ما ذكر موقع "السويداء24".

وقال معروف لوكالة رويترز، في وقت متأخر أمس، إنه "اندلعت هذه الانتفاضة فجأة ووقعت هجمات على قواعد هذه الجماعات المسلحة المدعومة بأسلحة ثقيلة".

وقالت مديرية صحة السويداء إن القتال أسفر عن مقتل 17 شخصا، ونقل عنها ذلك كل من موقع "السويداء24" وصحيفة الوطن الموالية للنظام، اليوم الخميس.

ولم تعلق الحكومة السورية على الأحداث، لكن صحيفة الوطن قالت إن القتال هدأ وإن المفاوضات جارية بشأن تسوية.

وأفاد "السويداء24" بأنه تم إطلاق سراح الرجل الذي اختطف في نهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت السويداء احتجاجات نادرة، هذا العام، عندما تجمع عشرات في عاصمة المحافظة للمطالبة بوقف خفض دعم الغاز.