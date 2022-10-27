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المرصد السوري: 4 قتلى بالقصف الإسرائيلي قرب دمشق الليلة الماضية

تاريخ النشر: 27/10/2022 - 14:35

المرصد السوري: 4 قتلى بالقصف الإسرائيلي قرب دمشق الليلة الماضية
دبابات إسرائيلية في الجولان المحتل (أرشيفية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، الليلة الماضية، عن مقتل 4 من العاملين مع حزب الله اللبناني، وأحدهم على الأقل يحمل الجنسية السورية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الخميس.

ونقل المرصد عن مصادره أن الغارات الإسرائيلية، الليلة الماضية، استهدفت مستودعات للسلاح والذخيرة ومقرات للميليشيات التابعة لإيران، في محيط منطقة مطار دمشق الدولي وعلى بعد بضعة كيلومترات منه، حيث بلغ عدد الضربات 6، استهدفت 4 منها مستودعات ومواقع للميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني ضمن منطقة مزارع غربي مطار دمشق، وغارتين استهدفتا جنوب غربي المطار، كما سُمعت انفجارات عنيفة إثر غارتين، بينما الأربعة الأخرى كانت أقل عنفاً.

وتسبب الاستهداف الذي يحمل الرقم 28 منذ مطلع العام والثالث خلال أقل من أسبوع، بمقتل 4 من العاملين مع حزب الله اللبناني بينهم 1 على الأقل من الجنسية السورية،

وأضاف المرصد أن الغارات تسببت بتدمير مستودعات سلاح وذخائر وإلحاق خسائر مادية بالمليشيات الإيرانية، بينما لم يستهدف القصف الإسرائيلي الأخير مطار دمشق الدولي، وهو يعمل بشكل طبيعي وفقاً لما رصده المرصد السوري اليوم بالصور.

وأشار المرصد إلى أن إسرائيل شنّت 28 غارة في الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، وأسفرت عن إصابة وتدمير نحو 81 هدفًا ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 62 من العسكريين بالإضافة لإصابة 75 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

وأضاف المرصد أن القتلى في الغارات الإسرائيلية، هذا العام، هم: اثنان من الضباط الإيرانية من "فيلق القدس"؛ 10 عناصر من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السوري؛ 15 عنصرا من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية؛ 29 من ضباط وعناصر الدفاع الجوي التابع للنظام السوري؛ 6 من العاملين مع حزب الله اللبناني.

كذلك قُتل في هذه الغارات رئيس فئة العمال في دائرة الشحن الأرضية في مطار دمشق وأصيب 23 مدنيا بجراح بينهم طفلة و3 سيدات على الأقل.

وتابع المرصد أن العدوان الإسرائيلي استهدف 17 موقعا في دمشق وريفها، و5 في القنيطرة، و3 في حماة، و2 في طرطوس و2 في حلب.

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#سورية
#غارات إسرائيلية
#إيران
#حزب الله
#مستودعات ذخيرة
#مطار دمشق

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