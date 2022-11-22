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تقرير: 39 نوعا من الطائرات المسيرة استخدمت في سورية

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 16:11

تقرير: 39 نوعا من الطائرات المسيرة استخدمت في سورية
مسيّرة إسرائيلية فوق الجولان المحتل وقريبة من الأراضي السورية، قبل أسبوعين (Getty Images)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: بلال ضاهر

باتت سورية خلال سنوات النزاع "مختبرا للطائرات المسيرة" لدول ومجموعات مسلحة متنوعة، وفق ما أفاد تقرير لمنظمة "باكس" الهولندية لبناء السلام اليوم، الثلاثاء.

واستخدمت كل من إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا، فضلاً عن قوات النظام السوري، 39 نوعاً مختلفاً من المسيرات خلال النزاع المستمر منذ العام 2011.

وقالت المنظمة في تقريرها إنه "شكلت سورية مختبراً سمح للدول والمجموعات المسلحة غير الحكومية باختبار أنواع جديدة من المسيرات، ودرست كيف يمكن لاستخدامها أن يحسن من التكتيكات والاستراتيجيات العسكرية".

وأضافت أنه "خلال العقد الأخير، أظهرت الطائرات المسيرة المُطورة في الأجواء السورية كيف مرت الجهات العسكرية المتعددة بمرحلة تعلم، وكيف عززت من معرفتها من ناحية التصميم والإنتاج".

وبعد سورية، تستخدم الطائرات المسيرة المتفجرة الإيرانية والروسية والأميركية "على نطاق واسع" في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، في شباط/فبراير.

دراجة نارية استهدفت بمسيرة في إدلب، تموز/يوليو الماضي (Getty Images)

وفي شمال سورية، تعول القوات التركية بشكل كبير على الطائرات المسيرة، التي لعبت دوراً في عملياتها العسكرية التي شنتها، منذ العام 2016، وتمكنت من خلالها من السيطرة على مناطق حدودية.

وأورد تقرير باكس أن المسيرات التركية شنت أكثر من 60 غارة ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سورية، بين كانون الأول/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الحالي، مشيراً إلى أن طائرة بيرقدار تي بي 2 "أكثر المسيرات الحربية التركية شهرة، وقامت بدور أساساً في نزاعات ليبيا وناغورني قره باغ وإثيوبيا وأخيراً في أوكرانيا".

وأثبتت الحرب أنها "أفضل مختبر" للطائرات من دون طيار الروسية، وقد سمحت لموسكو أن تقيّم مسيرات حلفائها وأن تختبر مسيّراتها المقاتلة وأسلحتها، وفق التقرير الذي أشار إلى دور مهم لعبته المسيّرات الروسية في تغيير مسار الحرب لصالح قوات النظام السوري.

وقدمت إيران طائرات مسيرة لحلفائها من الفصائل العراقية المتواجدة أيضاً في سورية وخصوصاً في شرق البلاد، كما لحزب الله اللبناني الذي يملك أساساً قدرات متطورة في سلاح المسيّرات، إلا أن مشاركته في القتال في سورية عززت من خبراته في هذا المجال.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن قوات النظام السوري استخدمت ستة أنواع مختلفة من المسيرات الإيرانية.

وحولت مجموعات جهادية بينها تنظيم "داعش" و"هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) مسيرات تجارية إلى سلاح حربي.

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