الجيش التركي يقصف مواقع بسورية ويقتل عددا من قوات النظام

واصل الجيش التركي، اليوم الأحد، العملية العسكرية التركية الجديدة شمالي سورية، حيث كثف قصفه لمواقع مختلفة، أسفرت عن مقتل عدد من قوات النظام السوري، في حين اعترف الجيش التركي بوقوع خسائر في صفوفه.

وقصف الجيش التركي مواقع ما تعرف بـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) ذات الغالبية الكردية، إذ شن اليوم الأحد قصفا جويا ومدفعيا على مواقعها في شمال حلب.

كما استهدفت الطائرات الحربية العسكرية والمدفعية التابعة للجيش التركي، مطار منغ العسكري شمالي حلب.

وألقت الطائرات الحربية التركية قنابل ضوئية على مواقع بريف عين العرب الحدودية مع تركيا، ثم استهدفتها بالقصف.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من قوات سورية الديمقراطية، أن الجيش التركي استهدف بالمدفعية الثقيلة محيط مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، و3 قرى تابعة لعين العرب كوباني على الحدود السورية التركية شمالي سورية.

وأضافت أن 15 جنديا من القوات التابعة للنظام السوري قتلوا نتيجة القصف التركي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام باستهداف مقاتلات تركية لمواقع عسكرية لما تعرف بقوات سورية الديمقراطية تتمركز في ريف حلب الشمالي.

ومن جانبها، قالت قوات سورية الديمقراطية إنها تتطلع للتنسيق مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، للرد على هجمات أنقرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن أنقرة ما زالت مصرة على تأمين خط الحدود الجنوبي بشكل كامل.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 من جنودها وإصابة 3 آخرين بجروح، أمس السبت، في منطقة عمليات "المخلب-السيف" شمالي العراق.

وترأس وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، اجتماعا في مركز العمليات العسكرية بمقر قيادة القوات البرية في أنقرة بمشاركة رئيس هيئة الأركان وقادة القوات التركية.

وقال قائد ما تعرف بقوات سورية الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، إن حماية شمال سورية من الهجمات التركية وظيفة الجيش السوري. وأكد عبدي أن قواته تتطلع للتنسيق مع قوات النظام السوري للتصدي للهجمات التركية.

وأضاف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مقربة منه، أن كلا من أميركا وروسيا تعارضان الهجوم التركي، لكن المواقف الدولية يجب أن تكون أقوى مع تصميم تركيا على الهجوم.

وقال عبدي إن الإدارة الأميركية أبلغته بشكل رسمي رفضها العملية التركية وبتواصلها مع أنقرة من أجل إيقافها، على حد قوله.

ونقلت وسائل إعلام، موالية لما تعرف بقوات سورية الديمقراطية، عن مظلوم عبدي قوله إن تركيا تجهز لعملية عسكرية برية تستهدف عين العرب ومنبج بريف حلب.