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المبعوث الأممي: السوريون لا يزالون تحت حصار أزمة شديدة التعقيد

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 23:42

المبعوث الأممي: السوريون لا يزالون تحت حصار أزمة شديدة التعقيد
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

ذكر المبعوث الأممي الخاص إلى دمشق، غير بيدرسون، الأربعاء، أن الصراع في سورية يحتاج إلى حل سياسي شامل معتبرا أنه "ليس وشيكا".

وجاء في بيان نشره بيدرسون على حسابه على "تويتر"، أن "الشعب السوري لا يزال محاصرا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".

وأشار إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، ولا شيء آخر يمكن أن ينجح. هذا الحل للأسف ليس وشيكا.

وأكد بيدرسون استمرار تركيزهم على الإجراءات الملموسة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن "أولويتهم بسورية تتمثل في استعادة الهدوء وتجنب تصعيد التوترات".

ولفت بيدرسون إلى أن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد لا يزال ضروريا لحل النزاع.

ومنذ عام 2011، تشهد سورية حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 آذار/مارس من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.

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#غير بيدرسون
#سورية
#الأمم المتحدة
#الشعب السوري

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