تأكيد أممي على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سورية

شدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية.

آثار قصف في عفرين شمال غربي سورية (الأناضول)

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات السياسية والإنسانية المتعلقة بالشأن السوري.

وقال غريفيث إن "تمديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهرا آخر أمر حيوي لتحسين الوضع الإنساني في سورية".

وذكر أنه عاد من زيارته إلى سورية بعد إجرائه لقاءات ثنائية، مشيرا إلى أن الشعب السوري يعاني آلاما أكبر مما كان يتخيل.

وأشار إلى أن العمل بالتفويض الأممي حول تقديم المساعدات الإنسانية لسورية عبر الحدود ينتهي في 10 تموز/ يوليو المقبل.

وأكد أن الوضع في سورية يتطلب تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية لمدة 12 شهرا آخر.