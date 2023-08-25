سورية: تظاهرات مطالبة بإسقاط النظام وضد تدهور الأوضاع الاقتصادية

أفاد المرصد السوري عن تظاهرات في مناطق متفرقة في درعا وريفها "تأكيدا على مطالب الثورة التي تركز على تنحي رأس النظام السوري وتحقيق انتقال سياسي" في البلاد.

تظاهر مئات السوريين مجددا الجمعة في مناطق عدة في محافظتي درعا والسويداء في الجنوب، في تحركات انطلقت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتطورت إلى المطالبة بـ"إسقاط النظام"، وفق ما أفاد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد المحافظتان منذ نحو أسبوع تحرّكات شعبية أعقبت قرار السلطات رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من نزاع مدمر.

في محافظة درعا التي كانت تعدّ مهد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011 قبل أن يقمعها النظام بالقوة، شارك عشرات السكان في تظاهرة في بلدة بصرى الشام، مرددين هتافات مناهضة لرئيس النظام بشار الأسد.

وقال الناشط أحمد المقداد على هامش مشاركته في التظاهرة "خرجنا للتأكيد على استمرارنا في الثورة السورية وعلى مطالبنا التي خرجنا من أجلها عام 2011".

وتابع "أكدنا على ثوابت لن نتراجع عنها وهي الحرية والكرامة ووحدة سورية من جنوبها إلى شمالها".

ورفع المتظاهرون في البلدة الواقعة تحت سيطرة فصائل سورية أبرمت اتفاقات تسوية مع النظام برعاية روسية، بدءا من العام 2018، لافتات حملت شعارات عدة بينها "إرحل، نريد أن نعيش" و"السكوت اليوم يعني استمرار الطاغية".

وأفاد المرصد السوري عن تظاهرات في مناطق متفرقة في درعا وريفها "تأكيدا على مطالب الثورة التي تركز على تنحي رأس النظام السوري وتحقيق انتقال سياسي" في البلاد.

وأحصى "مكتب توثيق الشهداء" في درعا، وهو هيئة محلية تضم ناشطين معارضين، خروج تظاهرات في تسع نقاط على الأقل في المحافظة بينها المزيريب وطفس ونوى.

وشهدت مدينة درعا وريفها صيف 2021 تصعيدا عسكريا بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية أرستها روسيا، سلّم بموجبها مقاتلو الفصائل المعارضة سلاحهم الثقيل فقط، مقابل بقائهم في مناطقهم. ولم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.

وإثر التصعيد، تم إخراج دفعة من المقاتلين الرافضين للتسوية وانضم آخرون إلى صفوف الجيش. لكن المحافظة تشهد بين الحين والآخر اشتباكات وفوضى أمنية واغتيالات.

في محافظة السويداء، تظاهر المئات في ساحة الكرامة في مدينة السويداء، في تحرك قال المرصد إنه الأكبر منذ اندلاع الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي.

وردّد المتظاهرون هتافات عدة بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"سورية لنا وليست لبيت الأسد".

وتظهر في مقطع مصور شابة تخاطب المتظاهرين "الثورة ستكمّل.. ثورتنا لا تنتهي وحقنا نريده".

وتابعت "الشارع هو من يقول كلمته. ولا توجد إلا كلمة واحدة ’نريد إسقاط النظام’"، قبل أن يردد الحشد خلفها هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام".

وتشهد السويداء بين الحين والآخر تظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، بعد سنوات طويلة من نزاع أودى بأكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.